‘Stel je niet aan’, zegt ze als haar man vraagt of de injectie pijn doet

Hemd van het lijf Ellen ten Damme let op eten en drinken om fit te zijn, ‘maar ook om in pakje te passen’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Social media verdwijnen wat haar betreft vandaag nog, maar Ellen ten Damme leert wel graag nieuwe dingen – tappen, buikdansen, ballroom. Complimenten krijgt ze vooral over haar billen: ‘Daar heb ik weinig aan want ik zie ze niet.’

7 mei