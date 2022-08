Stephan Evenblij over angststoornis en overgewicht: ‘Wil me niet schamen voor ongelukkige momenten’

‘Gesprekken waar we zware dingen op een luchtige manier bespreken’, noemt Evenblij de reeks waarvan de eerste vijf afleveringen zijn te beluisteren of te bekijken via YouTube, Spotify of de eigen site hartenkoningpodcast.nl. Per keer gaat hij drie kwartier lang de dialoog aan met vrienden en ervaringsdeskundigen over, wat hij zelf noemt, ‘hartzaken’. ,,Geen onderwerp is taboe”, zegt hij.