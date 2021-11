Supplementen kunnen zeker in koude maanden nuttig zijn, maar welke heb je nodig?

,,Als we allemaal gezond en gevarieerd zouden eten, zou niemand spectaculaire tekorten aan voedingsstoffen hebben’’, zegt Geert Vergote, hoogleraar farmacologie aan de KU Leuven. ,,Dat blijft dus het belangrijkste. In principe zou je elke dag 250 gram fruit en 300 gram groenten moeten eten om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen, maar slechts weinig mensen slagen daarin. Voedingssupplementen, zeker in de koude maanden, kunnen dus nuttig zijn. Mits je de aanbevolen doses respecteert, dan neem je in principe geen risico. Om er zeker van te zijn of je met een ­tekort kampt, is er maar één methode: een bloedanalyse bij de arts.’’