Te weinig geld voor afslankprogramma van overheid

Geen vliegende start

Staatssecretaris Blokhuis laat in een reactie aan het televisieprogramma weten dat het afslankprogramma nog niet helemaal goed loopt. ,,We zien dat het op 1 januari 2019 in ieder geval niet de vliegende start heeft die we hadden gehoopt. Maar ik span mij er wel voor in om het in 2019 [...] tot een succes te maken. Dat zal in sommige regio’s later zijn dan gepland.’' Het budgetplafond mag volgens Blokhuis geen struikelblok zijn: ,,Het is geen keihard plafond. Als blijkt dat dit een succes wordt en we daar meer geld voor moeten reserveren, dan gaan we dat gesprek aan’', aldus Blokhuis tegen De Monitor.