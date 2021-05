Thomas (46) wist niet wat hem te wachten stond na diagnose MS: ‘Hoe het voelt staat nergens beschreven’

Toen Thomas Sanders (46) een boek nodig had waarin stond te lezen wat hij kon verwachten na zijn diagnose multiple sclerose greep hij mis.



,,Nergens kon ik lezen wat me te wachten stond. Er is wel medisch technische literatuur. Maar daarin wordt MS beschreven op een manier zoals aan kinderen seksuele voorlichting wordt gegeven. Nogal abstract. Je kan lezen hoeveel procent tussen de 3 en 8 jaar in een rolstoel terechtkomt, maar dat is niet wat ik wilde weten. Ik wilde lezen over hoe het voelde en wat het betekende om MS te hebben. Daarom heb ik dat boek maar zelf geschreven”, vertelt de Wassenaarse marketeer, waarvan onlangs Achteruit lopen verscheen.