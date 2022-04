Tip van schoenmaker Michel: poets iedere avond je tanden terwijl je op je tenen staat (en dit is waarom)

Heetkamp (55) werkt nu bijna veertig jaar met voeten. Twaalf jaar geleden begon hij samen met Johan Bonekamp zijn eigen praktijk Eemland Orthopedie Schoentechniek op de Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort. ,,In het begin zag je vooral mensen met orthopedische of reumatische problemen. De laatste jaren is dat echt veranderd. Nu is een derde van de klanten diabeet. Niet zo gek ook, want vergrijzing en obesitas vieren hoogtij.”