Tonnen aan zorgkosten bespaard door nieuwe aanpak huisarts, toch werd plan tegengewerkt

Een zonnesteek is gevaarlij­ker dan je denkt: zo herken (en voorkom) je het

Met deze tropische temperaturen is de kans op oververhitting groter dan normaal. Als je te lang in de zon blijft, kun je daar last van krijgen en zelfs een zonnesteek (of hitteberoerte) oplopen. Maar hoe herken je die eigenlijk? En misschien nog wel belangrijker: hoe voorkom je het?