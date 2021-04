Toppers, helden, mensenmensen: alle lof voor de huisartsen

Laatste redmiddel voor zieke Nicolien uit De Lier is crowdfun­ding: ‘Alsje­blieft, ik weet me geen raad’

8 april Nicolien Pronk en haar man Martijn maken barre tijden door. Sinds twee jaar leeft de 28-jarige Lierse met de zekerheid dat zij aan multiple sclerose lijdt. De dokters in Nederland kunnen weinig meer voor haar betekenen. Haar hoop is nu gevestigd op een behandeling in Rusland. Daarvoor is 66.000 euro nodig en dat bedrag is drie bruggen te ver voor het stel. Wil je doneren? Nicolien en Martijn hopen dat er mensen zijn die hun website www.helpnicolientegenms.nl willen bezoeken en een bedragje willen overmaken naar NL10INGB0006148573.