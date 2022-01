Triptherapie: niet twee jaar bij therapeut maar één goede trip voor mentale doorbraak

Ik kan me de eerste keer dat ik bang was nog goed herinneren. Ik was acht en kreeg weleens iets mee van het journaal. Toos van der Valk was ontvoerd. Wat ‘ontvoerd’ precies inhield wist ik niet, maar het was eng. Doodeng. Boze mannen haalden je weg bij je familie en gingen in een koude loods eindeloos tegen je schreeuwen.