‘Twee enige centra kinderhartzorg dertig kilometer van elkaar is onverstandig en gevaarlijk’

Als Jan Willem (51) hoort dat hij dementie heeft, doet hij niks: ‘Waarom troost je me niet’, vroeg Margreet

Jan Willem is nog maar 51 jaar oud als hij en zijn vrouw Margreet te horen krijgen dat hij lijdt aan een onbekende vorm van dementie. In één klap moet Margreet voor haar jonge man zorgen, is ze kostwinner, moeder en vader tegelijk voor haar kinderen van 9 en 13 jaar oud. Haar missie, de afgelopen jaren? Zorgen dat zoveel mogelijk mensen weten wat fronto-temporale dementie is. „Je ziet je man, hij staat naast je, maar hij is er niet meer.”

23 januari