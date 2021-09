Twee erwten op een plank, ja dat mag ik zeggen, want dat is precies mijn cupmaat

Daan (8) moest plots een operatie aan zijn hart: ‘De arts zei: als zijn aorta scheurt, dan is hij dood’

22 september Vader Sebastiaan Gokke wist even niet waar hij het zoeken moest. Zijn zoon Daan (8) moest vorig najaar vrijwel meteen worden geopereerd. Bij Daan was een vernauwde aorta geconstateerd. Niets doen was geen optie. ,,De arts zei: we gaan een stent plaatsen, maar als zijn aorta scheurt, dan is hij dood.”