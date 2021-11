‘Tweeduizend coronapatiënten leggen de zorg helemaal plat’

Spoedeisende hulp ‘Patiënt moest met ontstoken alvlees­klier naar ic, maar er was geen plek’

Tijdens de zoveelste coronagolf in bijna 2 jaar bericht verslaggever Jurriaan Nolles over de zorg, het werk en de drukte in het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. Vandaag vanaf de spoedeisende hulp, waar binnen een uur vier coronapatiënten binnenkomen.

17 november