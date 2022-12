Unieke en complexe operatie in Nederland: vrouw krijgt donorhart en -lever in één operatie

In Groningen heeft een 35-jarige vrouw in één operatie een nieuw hart en een nieuwe lever van dezelfde donor gekregen, meldt het universitair medisch centrum (UMCG). Het is volgens het ziekenhuis de eerste keer dat deze twee organen in dezelfde operatie werden getransplanteerd. Zeventien artsen hadden zo'n 24 uur nodig voor de complexe ingreep.

De vrouw maakt het goed, laat het UMCG weten, en is gestart met haar revalidatie. De patiënt heeft een ernstige aangeboren hartafwijking: het rechterdeel van haar hart ontbreekt. Ze is al een aantal keren aan haar hart geopereerd, maar door de aandoening wordt ook haar lever aangetast. Dat leidt bij patiënten zoals zij tot ophoping van vocht en kortademigheid en in vrijwel alle gevallen tot de dood als ze tussen de 30 en 40 jaar oud zijn. In Nederland zijn er volgens het UMCG een paar honderd mensen met de aandoening.

Gunstiger

Een dubbele transplantatie is een stuk gunstiger dan wanneer een patiënt eerst een nieuw hart en later een nieuwe lever krijgt, zo legt een woordvoerster van het UMCG uit. Wie een nieuw hart krijgt, moet de rest van het leven medicatie slikken om te zorgen dat het lichaam het vreemde orgaan niet afstoot. Als de patiënt een tijd later ook een nieuwe lever nodig heeft, is het heel lastig om er een te vinden die precies aansluit bij de medicatie die de patiënt al neemt. Preventief een nieuwe lever plaatsen gaat ook niet, want zo veel donoren zijn er niet beschikbaar. Alleen mensen die acuut een nieuw orgaan nodig hebben, komen in aanmerking voor transplantatie.

De operatie duurde bijna 24 uur en zeventien medisch specialisten en ruim dertig ondersteuners werkten eraan mee. Aan de ingreep ging jaren van voorbereiding vooraf. De operatie was volgens een van de chirurgen zeer complex. Niet alleen het hart van de vrouw, maar ook de manier waarop dat orgaan in het lichaam lag was afwijkend, waardoor het moeilijk was het nieuwe ‘normale’ hart goed aan te sluiten. De patiënt laat weten door de organen een ‘tweede leven’ te hebben gekregen.

Hart en long vaker

In het transplantatiecentrum in Groningen worden vaker gecombineerde transplantaties uitgevoerd, zoals die van een hart en een long. Wanneer de transplantatie van het hart en de lever precies is uitgevoerd kan het ziekenhuis volgens de woordvoerster niet zeggen, omdat de patiënt en de nabestaanden van de donor dan naar elkaar te herleiden kunnen zijn.