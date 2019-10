Vaccinatiegraad griep stijgt voor het eerst in tien jaar weer

Voor het eerst in tien jaar is er weer een stijging van het aantal mensen dat zich heeft laten vaccineren tegen de griep. Dat meldt staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) vanmiddag aan de Tweede Kamer.

In 2018 liet 51,3 procent van de mensen die wegens een grotere kwetsbaarheid voor de ziekte werden opgeroepen zich vaccineren. In 2017 lag dat percentage nog op 49,9. Dit is de eerste stijging sinds 2008.

,,Dit is goed nieuws”, zegt Blokhuis. ,,Het is een kleine stap, maar wel een stap in de goede richting als je je bedenkt dat ruim 50.000 meer mensen de prik hebben opgehaald dan het jaar ervoor.”

Is de trend echt gekeerd?

De bewindsman wil dat meer mensen zich laten vaccineren tegen de griep. ,,De komende jaren moeten uitwijzen of de dalende trend echt is gekeerd. Daar zetten we met z’n allen vol op in.”

Het vaccin wordt aangeboden aan mensen die ziek zijn en grote gezondheidsproblemen kunnen krijgen door de griep, zoals diabetici, en aan 60-plussers. De behandeling is gratis voor deze groepen.