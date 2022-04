Van 183 kilo naar 62 kilo: hoe Jo 121 kilo afviel nadat arts vroeg of hij dood wilde

Onderzoe­kers zien kwart meer angst en depressie door de pandemie: ‘Dit is een wa­ke-up­call’

Psychische klachten als angst en depressie zijn wereldwijd met een kwart toegenomen in het eerste jaar van de coronapandemie, becijferen onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Vooral jonge mensen hebben hier last van, maar ook vrouwen worden harder getroffen.

