Van te zwaar naar topfit: Janet (45) viel 35 kilo af en is nu sport- en lifestylecoach

Dit is Emilio (112), de oudste man ter wereld: ‘Hij geniet van het leven’

3 juli De oudste levende man ter wereld is 112 jaar oud en is een Puerto Ricaan. Dat heeft Guinness World Records deze week bevestigd. Emilio - ‘Don Millo’ - Flores Márquez werd op 8 augustus 1908 geboren in Carolina, Puerto Rico.