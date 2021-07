Van zelf scheren tot laten laseren: zo kom je veilig van je lichaamshaar af

‘De man’ is naarstig op zoek naar zijn identiteit: ‘Met geluk kom je beter uit de zoektocht dan je erin ging’

20 juni Je zou het gemist kunnen hebben: 2021 is uitgeroepen tot Jaar van de Man. Die is naarstig op zoek naar zijn identiteit. Columnist en dichter Ingmar Heytze, al 51 jaar ervaringsdeskundige, gaat op onderzoek uit en roept de hulp in van mannen uit zijn nabije omgeving. ‘Zijn mijn dochters niet belangrijker dan een paar uur mijn mannelijke gang te gaan?’