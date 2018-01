Verpleegkundigen boden jarenlang 'gevaarlijke' zorg

Hoogleraar Hester Vermeulen van het Radboudumc heeft een lijst opgesteld met 66 handelingen, die volgens de laatste inzichten van de wetenschap beter niet gedaan kunnen worden. ,,Sommige handelingen kunnen dodelijk zijn", zegt Vermeulen.



Maagsondes bijvoorbeeld. Iedereen in de zorg leerde in de opleiding dat je kon controleren of de sonde op de goede plek zat door er een beetje lucht in te blazen. Vervolgens luisterde de verpleegkundige met een stethoscoop of ze de lucht hoorde borrelen en dat was het teken dat de sonde in de maag zat, zoals het moest.



,,Toch zat de sonde soms op de verkeerde plek", zegt Vermeulen. In een long bijvoorbeeld. Dan kwam er sondevoeding in de longen terecht en kon de patiënt gemakkelijk een longontsteking oplopen. Vaak levensgevaarlijk voor toch al verzwakte patiënten. ,,Een betere manier om de sonde te controleren, is om wat vocht op te zuigen en de pH-waarde daarvan te meten. Zo kun je vaststellen of het maagsap is en de sonde goed zit."