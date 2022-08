Vijftigplus en een beugelbekkie: ‘Ik heb hem puur uit ijdelheid’

,,Mijn tanden stonden schots en scheef, vooral onder’’, vertelt Jeroen Wassink (53), consultant. ,,Dat is mijn hele leven al zo, ik had me er dan ook bij neergelegd. Een beugel vond ik ijdeltuiterij. Bovendien had ik geen zin in zo’n metalen geval in mond.’’ Tot hij hoorde over aligners: een vrijwel onzichtbare beugel die je ook uit kunt doen. ,,Ik ben ervoor gegaan en het viel me allemaal reuze mee. Bij elke controle kreeg ik van de orthodontist een plakplaatje omdat ik zo’n voorbeeldige patiënt was. Een grapje natuurlijk, maar wel motiverend.’’