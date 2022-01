Volgens zijn vrouw is Dries Roelvink wekelijks dronken: ‘Dan denk ik: ik mankeer niks’

Actrice Oda Spelbos: ‘Door de overgang ben ik in één jaar vier, vijf kilo aangekomen’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Dat ze in de overgang vier, vijf kilo aankwam vindt Oda Spelbos oneerlijk. Haar aanleg voor hyperventileren ziet ze als beroepsdeformatie en met haar ooit zo verfoeide sproeten is ze hartstikke blij. ‘Ze staan zo vrolijk en lekker rommelig.’

