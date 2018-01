Vooral ukkies geveld: hoe voorkom je griep en het RS-virus?

Op een crèche is het volgens Bont echter ondoenlijk om aan virussen te ontkomen. ,,Op een crèche zit echt overal snot'', zegt hij stellig. Of we ukkies dan beter thuis kunnen houden? ,,Wat je je kunt voorstellen is dat je kwetsbare kinderen thuis houdt tot de leeftijd van zes maanden.'' Daarbij denkt Bont bijvoorbeeld aan kindjes met het syndroom van Down, een aangeboren hartafwijking en kinderen die te vroeg zijn geboren. ,,Waarschijnlijk is dat nuttig om RS-virus te voorkomen'', vervolgt hij. ,,Maar dat heeft alleen zin als zij geen broertje of zusje hebben dat naar de crèche gaat.''