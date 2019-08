Voorkom jaloezie in je relatie met deze tips

Ex, zelden had zo’n kort woord zo’n zware lading of riep het zulke heftige emoties op. Vooral jaloezie steekt nogal eens de kop op, zeker als de ex in kwestie zijn of haar hoofd nog regelmatig laat zien. Aanstelleritis? Allerminst, stelt de Belgische klinisch seksuoloog Chloé De Bie. ,,Op jaloezie rust een huizenhoog taboe. Het wordt afgedaan als een kinderlijke, onredelijke emotie, terwijl het in feite een basisinstinct is dat in werking treedt als we ons angstig of bedreigd voelen. In die optiek is jaloezie eigenlijk een positieve emotie: het toont dat je om iemand geeft.’’