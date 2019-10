VS: al 18 doden door e-sigaret, meer dan 1000 mensen ziek

In de Verenigde Staten zijn al zeker achttien sterfgevallen geregistreerd die terug te voeren zijn op het gebruik van e-sigaretten. 1.080 anderen zijn ziek, meldde de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) donderdag.

De gemiddelde leeftijd van de personen die overlijden is 49,5 jaar, zei vicedirecteur Anne Schuchat van de CDC donderdag op een persconferentie, maar 80 procent van de patiënten is jonger dan 35.

Vorige week nog was sprake van twaalf geregistreerde sterfgevallen en 805 zieke patiënten. De toename is te verklaren door nieuwe klassering van oude gevallen en nieuwe gevallen in ziekenhuizen.

,,Helaas breidt de epidemie snel uit’’, aldus Schuchat. ,,We zien geen afname van het aantal nieuwe gevallen.’’

Van de patiënten voor wie informatie beschikbaar is, gaf 78 procent aan dat ze vullingen van vapers hebben gebruikt met THC, het psychoactieve middel van cannabis. ,,De zwarte markt baart ons grote zorgen’’, zegt Schuchat.

Analyse

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), de federale overheidsdienst die voedsel en medicijnen controleert, analyseert momenteel meer dan 400 monsters in de hoop uit de vele toegevoegde ingrediënten, oplosmiddelen, oliën en smaken het bestandsdeel te vinden dat de longletsels veroorzaakt kan hebben.

,,We hebben de indruk dat er heel wat slechts zit in e-sigaretten en dampproducten’’, zei Schuchat verder. ,,De stalen die we hebben onderzocht, geven verschillende resultaten en er is geen enkele stof geïdentificeerd’’, aldus Judy McMeekin van de FDA. De THC-concentraties van geteste e-vloeistoffen varieerden volgens haar van 14 tot 76 procent.

De Amerikaanse autoriteiten lanceerden eerder al een waarschuwing voor alle gebruikers van e-sigaretten na een groeiende stroom van berichten over Amerikanen die als gevolg van het ‘vapen’ of dampen een longziekte ontwikkelen of overlijden. Artsen tasten nog in het duister over de precieze oorzaak.