Vughtse dokter Ruben van Boxtel wint 1,5 miljoen dollar voor zoektocht naar superstamcel

Waar glimlachen allemaal goed voor is? 'Absoluut een handig wapen'

Een mooi bedrag met de loterij winnen, 's ochtends nagenieten van een onvergetelijke uitgaansavond of naar de bioscoop. Je gelukkiger voelen kan op veel manieren, maar ook gratis: door simpelweg te glimlachen. Daarom is het vandaag is World Smile Day.

7 oktober