Waar moet je op letten in een ongemaaide berm?

De zomer is een uitgelezen kans om een bloeiende wortel te zien. Wilde peen (Daucus carota) is de voorouder van ons oranje worteltje. Alleen is de wortel van de wilde peen wit, vertakt en vezelig, in tegenstelling tot de oranje, rechte, sappige wortel van zijn doorgekweekte achterneef. Peen of wortel is een tweejarige plant, die het eerste jaar van zijn leven besteedt aan het opslaan van veel voedingsstoffen in de ondergrondse delen. Het jaar erop loopt hij uit tot een kniehoge plant met grillige witte schermbloempjes. Onze geteelde worteltjes komen nooit toe aan fase twee, want die worden geoogst voordat de plant zijn energie gaat steken in bloei. Maar de wilde peen kan volop haar gang gaan en die bloeit in de zomer dan ook volop. Dan zie je de verschillende fases van de bloei. Hij begint schuchter, met de buitenste bloemen beschermend om de binnenste. Dan ontvouwt het witte scherm zich voluit. Het is de moeite zo’n opengeklapt wortelscherm eens van dichtbij te bekijken. Vaak zit in het midden een zwarte stip. Daardoor lijkt het alsof er al een insect op zit, en vermoedelijk is dat precies de bedoeling. Om zo andere insecten op het idee te brengen dat er iets te halen valt. Eenmaal uitgebloeid vouwt het scherm zich weer enigszins dicht, waardoor het op een soort vogelnestje gaat lijken.