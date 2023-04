Waarom alleen Nederlanders weten hoe ‘een binnenpretje’ voelt

columnEmoties voelen we allemaal, maar omschrijven wat we precies voelen kan best ingewikkeld zijn. Je gevoelens beter onder woorden brengen kan je helpen ze te begrijpen. Gedragspsycholoog Chantal van der Leest legt uit hoe je daar beter in wordt.

Heb jij wel eens een taak zo mooi afgerond dat je je daarbij ontzettend yuan bei voelde? Of voelde je een flinke vlaag van pronoia, omdat je ineens het idee had dat alles goed zou komen in je leven? Misschien wel, misschien niet, wie zal het zeggen? We blijken het namelijk best lastig te vinden om emoties te ervaren waar we in eigen taal geen woorden voor kennen.

De Engelse psycholoog Tim Lomas is gefascineerd door deze onvertaalbare emotiewoorden en begon een online verzameling. Inmiddels heeft hij er meer dan duizend gevonden.

Wie zich hierin onderdompelt, waant zich in een soort sprookjeswereld met raadselachtige emoties als awumbuk: een gevoel van zwaarte, somberte en eenzaamheid dat door de inheemse bevolking van Papoea-Nieuw-Guinea wordt gevoeld wanneer gasten het huis verlaten. Of ilinx, een Frans woord voor het gevoel wanneer je iets kostbaars en breekbaars in je hand hebt, en eigenlijk zin hebt om het stuk te gooien.

Quote Hoe meer woorden mensen gebruikten om hun emoties te omschrij­ven, hoe beter ze in staat bleken om met die emoties om te gaan

Of wat te denken van Torschlusspanik, wat zich uit het Duits laat vertalen als ‘een angst dat de deuren zich sluiten’. De tijd gaat voorbij, kansen glippen tussen je vingers door en je hebt het gevoel dat je niet genoeg hebt bereikt. Voor niet-Nederlanders is er ook heel wat te beleven in het woordenboek van Lomas, met onvertaalbare woorden als binnenpretje, gezellig en niksen.

Emoties beter leren ‘proeven’

Toch zijn we ons over het algemeen niet zo bewust van onze kleurrijke binnenwereld. Zelfs de basisemoties bang, blij, bedroefd en boos zijn voor sommigen lastig te herkennen. Zonde eigenlijk, want we zijn in staat om heel complexe gevoelens te ervaren. Dat vergt alleen wel een beetje oefening, zoals een fijnproever wijnsoorten kan leren proeven. Heb je dit onder de knie, dan weet je ook beter wat je met die emoties aan moet. Woorden kennen voor emoties blijkt hierbij goed te helpen.

De Canadese hoogleraar en neuropsycholoog Lisa Feldman Barrett nam de proef op de som. Zij vroeg mensen een emotie-dagboek bij te houden en keek hoe vaak mensen bepaalde emoties zeiden te hebben. Hoe meer woorden mensen gebruikten om hun emoties te omschrijven, hoe beter ze in staat bleken om met die emoties om te gaan.

Deze ‘fijnvoelers’ ontdekten bijvoorbeeld een sprankje hoop in momenten van teleurstelling, of merkten dat ze zich ook strijdbaar voelden bij tegenvallers en konden zo nieuwe oplossingen verzinnen. Mensen die dit goed kunnen, herstellen sneller van stressvolle gebeurtenissen en drinken daarnaast minder alcohol.

Tijd om ons voelpallet flink uit te breiden. En waarom zouden we eigenlijk niet nieuwe woorden erbij verzinnen? Voor welke gevoelens mis jij nog een woord?

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).