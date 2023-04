Waarom ‘voorbruinen’ onder de zonnebank geen goed idee is

‘Een gezond bruin kleurtje’. Het is iets wat voor veel mensen belangrijk is tijdens de zomerdagen aan het zwembad of aan de bar. ,,Eigenlijk is het een opvallende trend’’, zegt dermatoloog Thomas Maselis. ,,Begin vorige eeuw deed iedereen nog zijn best om zo bleek mogelijk te zijn. Bleek zijn was namelijk een teken van rijkdom. Als je een bruin kleurtje had, kwam dat omdat je een boer was en op het land moest werken. Totdat de industriële revolutie kwam.’’

Opeens gingen mensen met een kleiner inkomen in fabrieken werken: ,,Zij waren plots degenen met een bleke huid. Niet iets waarmee de rijken geassocieerd wilden worden. Vanaf dat moment werd een bruin kleurtje een teken van rijkdom. Mensen met veel geld hadden namelijk de middelen om buiten te gaan golfen of tennissen.’’ De trend werd nog eens versterkt door mode-icoon Coco Chanel, die voor het eerst gebruind in het openbaar verscheen en daarmee veel van haar fans inspireerde.

Zonnebank

Een lekker tintje is tot op de dag van vandaag nog steeds populair. Sommige mensen kiezen er zelfs voor om zich in het voorjaar te laten bruinen onder een zonnebank. Ze proberen zich zo onder meer voor te bereiden op de zon. ,,Maar dat is een slecht idee’’, zegt Maselis. ,,Zonnebanken geven namelijk een grote hoeveelheid ultraviolet of uv A-licht af.’’

,,Voor 2000 dachten we nog dat dit soort licht niet schadelijk was, omdat je er niet van kon verbranden zoals bij uv B-licht. Maar inmiddels weten we dat de stralen van een zonnebank de meest schadelijke van allemaal zijn. Ze zijn kankerverwekkend en zorgen voor een versnelde veroudering. Het uv A-licht breekt immers de onderhuidse elastinevezels die zorgen voor de elasticiteit van onze huid. Die vezels kunnen we wel herstellen, maar dat gaat heel erg traag.’’

Schadelijker dan de zon?

Maar zorgt ‘voorbruinen’ er dan niet voor dat je minder snel verbrandt in de zon? ,,Het zal ervoor zorgen dat je misschien iets langer in de zon kan zitten zonder te verbranden’’, zegt Maselis. ,,Maar nogmaals, de kans op huidkanker en rimpels zal fenomenaal toenemen. En het kan iedereen overkomen. In twintig jaar tijd steeg het aantal huidkankergevallen met meer dan 400 procent. Geen enkele kankersoort stijgt zo snel. 1 op de 5 Nederlanders krijgt het zelfs voor zijn 75ste.” Insmeren is dus duidelijk de boodschap.

Oorzaken van deze trend zijn het feit dat we meer op zonnige vakanties gaan en de stijgende levensverwachting: ,,In 1900 leefden we gemiddeld 50 jaar, nu is dat al bijna 80 jaar. Onze huid krijgt dus veel meer te verduren. En het is zo: als onze ‘carrosserie' langer meegaat, moeten we er ook meer voor zorgen.’’

Zelfbruiners

Maar hoe zit het met de zelfbruiners, die je een mooi egaal kleurtje geven? Zijn die ook slecht voor onze huid? ,,Deze manier van bruinen is onschadelijk. Deze producten bevatten een stof waardoor de hoorncellen bruin verkleuren. Maar opgelet: zelfbruiners beschermen niet tegen de zon. Je kan ze dus nooit als zonnecrème gebruiken.’’

Zo bescherm je jezelf tegen de zon

Kijk naar je schaduw: als je schaduw korter is dan je gestalte, is de zon gevaarlijk en moet je je insmeren. Als je schaduw langer is, hebben de uv-stralen al een langere weg afgelegd door de atmosfeer en is het relatief veilig.

Check elke dag de uv-index: dat kan bijvoorbeeld op de website van het KNMI. Als de uv-index meer dan 3 bedraagt, moet je je huid beschermen tegen de zon. Gebruik zonnecrème: Kijk of je crème een hoge beschermingsfactor heeft (minstens 30) en beschermt tegen zowel uv A- als uv B-licht. Belangrijk om te weten is dat je zonnecrème slechts optimaal werkt na een halfuurtje en zijn werking twee tot drie uur aanhoudt. Trek iets aan: probeer je in de eerste plaats zo veel mogelijk te beschermen door in de schaduw te gaan staan. Lukt dat niet? Draag dan kleding van dicht geweven stof, die de zonnestralen goed absorbeert. Gebruik voor kinderen liefst speciale ‘zonwerende’ kleding. Ook een hoed met een brede rand is geen overbodige luxe. Toch verbrand? Dan is de schade al geschied. Je dna is al beschadigd. Je kan enkel de pijn wat verzachten door bijvoorbeeld aftersun te gebruiken of een koude douche te nemen. De boodschap is dus om preventief te werken.