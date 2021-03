Waarom vriendschappen verwateren na één jaar corona: ‘Wat te veel inspanning kost, overleeft niet’

,,Dit is zo waar”, reageert een vriendin. ,,Ik ga een potje huilen vanavond”, antwoordt een ander. En een derde schrijft: ,,Wauw, superherkenbaar. En ik maar denken dat ik daar alleen in was.” Het zijn drie reacties die ik krijg wanneer ik, net als duizenden anderen, de Instagrampost van een zekere Alice Fearn deel. ‘Je beeldt het je niet in’, staat in de post. ‘Berichtjes zijn korter, antwoorden komen later. We praten niet meer bij op Zoom. We zijn allemaal moe. We zijn het moe om ‘ik mis je’ en ‘ik wil dat dit voorbij is’ te zeggen. Dus zeggen we niks meer en proberen we gewoon de dag door te komen.’