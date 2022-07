Waarom wéér een coronaprik? En 4 andere vragen over de nieuwe vaccinatiecampagne

Hemd van het lijf Acteur Barrie Stevens overwon prostaat­kan­ker: ‘Mijn seksuele drive is weg, maar ik leef nog’

In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Door prostaatkanker is zijn seksuele drive weg, ter compensatie staat Barrie Stevens weer in het theater. ‘Als ik een tekst uit mijn hoofd ken, mag ik een cappuccino.’

23 juli