Wat mannen én vrouwen moeten weten over de penis: tien weetjes

Migraine? Leer je triggers kennen! Zeven prikkels die je kunnen vloeren

2 augustus Voor duizenden Nederlanders is de zomer lang niet zorgeloos, omdat ze hoofdpijn of migraine krijgen als ze te lang in de zon zitten. Bestaat er zoiets als ‘zomerhoofdpijn’ en kun je het voorkomen? ,,Het weer is maar een van de mogelijke triggers’’, zegt neuroloog Jan Versijpt.