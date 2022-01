We staan niet in de rij voor de boosterprik, om veel verschillende redenen

Hoe is het nu met? Sinds Willeke de Gamma is uitgezet vanwege hoesten, gaat ze nérgens meer heen: ‘Het is een fobie’

Hoe is het om al anderhalf jaar te leven binnen een straal van één kilometer? Willeke Outshoven (68) doet dat omdat ze last heeft van chronisch hoesten en bang is voor reacties die ze daarop krijgt in tijden van corona.

30 december