Wetenschappers ontdekken nieuwe en zeldzame variant hiv

Anjo (65) werd dertig keer zwanger in haar leven dat nu het einde nadert

3 november Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Anjo Estourgi (65) heeft COPD en zit in het laatste stadium. Haar leven is er een geweest vol met ups en downs: ze is 30 keer zwanger geweest, en heeft daarbij één gezonde baby gekregen. Nu is ze oma van drie kleinkinderen.