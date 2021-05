Wie leest is slim, begripvol en vrolijk

Lezen houdt je hersenen in vorm

,,Zenuwcellen hebben het nodig om geactiveerd te worden. Als je elke dag precies dezelfde dingen doet, worden de hersenen luier, minder actief. Dan werken ze minder goed. Lezen biedt steeds weer iets nieuws aan de hersenen, iets waar ze moeite voor moeten doen. Lezen verbindt horen, zien en voelen: elke zin is anders, je moet de betekenis van de woorden begrijpen, zinnen en grotere tekstdelen met elkaar verbinden, je hoort de klank van de woorden, de fantasie wordt geprikkeld en het verhaal roept gevoelens op. Dat activeert je hersenen en stimuleert de groei. Je wordt er dus slimmer van, in tegenstelling tot veel achter een beeldscherm zitten. Dat maakt je hersenen passief.’’