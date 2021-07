Willem Philipsen: ‘Na mijn verlamming moest ik heel wat handelingen opnieuw uitvinden’

Gegijzeld: ‘Door een oogziekte word ik langzaam­aan blind’

1 juli ,,Ik was flabbergasted toen ik hoorde dat ik blind zou worden”, aldus motivational speaker en ondernemer Joost Rigter in de podcast Gegijzeld met Arjan Erkel. Joost werkte erg lang in de horeca als gastheer en had de grote droom om zelf ooit een restaurant te beginnen. Totdat een ziekte aan zijn oog ervoor zorgde dat zijn leven een enorme wending kreeg. De twee heren spreken over hoe om te gaan met zo’n ziekte en hebben het nog over een hoop andere dingen.