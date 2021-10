Zelfs Bas Smit doet het: met je matje in de stro en een geit likkend aan je oor yoga doen

Jorrits jongste patiënt met Parkinson is 28 jaar oud: ‘Snelst groeiende hersenziek­te wereldwijd’

9 oktober Het is de snelst groeiende hersenziekte wereldwijd: Parkinson. De jongste patiënt die Jorrit Hoff, neuroloog in het St. Antonius Ziekenhuis, zag was nog maar 28 jaar oud. En die, zegt hij, gaat een oplossing meemaken. Want ze zijn er bíjna; maar dan moet er nu wel iets gebeuren. Daarom schreef Hoff met professor Bas Bloem De Parkinsonpandemie.