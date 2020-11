Ziek door corona, ben je daar wel voor verzekerd?

Bij vergelijkingssite Independer krijgen ze regelmatig dit soort vragen. ,,Veel Nederlanders maken zich druk of ze goed verzekerd zijn”, zegt zorgverzekeringsexpert Bas Knopperts. En die zorg is vrijwel altijd onterecht. Want de meeste Nederlanders zijn prima verzekerd. Ook als zij corona krijgen.

Patiënten met Covid-19 die benauwd in het ziekenhuis belanden, krijgen alle zorg en medicijnen vergoed. Ook als zij worden overgeplaatst naar een ziekenhuis waar hun zorgverzekeraar geen contract mee heeft afgesloten. Wie een, meestal goedkopere, naturapolis heeft afgesloten krijgt alleen de volledige zorg vergoed bij zorgverleners waar de verzekeraar een contract mee heeft. ,,Maar dat geldt alleen voor de planbare zorg”, verduidelijkt Knopperts.

Spoedbehandeling

Toch is het goed om op te letten of het ziekenhuis bij jou in de buurt gecontracteerd is bij jouw verzekeraar, zegt zorgverzekeringsexpert Sandra Mul van de Consumentenbond. ,,Want stel dat je, na de spoedbehandeling, aanvullende behandelingen krijgt in het ziekenhuis, krijg je daarvoor alleen een vergoeding als dit ziekenhuis is gecontracteerd door jouw verzekeraar.” De meeste zorgverzekeraars hebben overigens een contract met alle ziekenhuizen. ,,Vorig jaar waren er maar vier verzekeringen met een beperking voor ziekenhuizen”, zegt Mul.



Spoedeisende zorg wordt áltijd vergoed. ,,Stel dat je een hartinfarct krijgt, dan ga je als patiënt ook niet eerst nog even uitzoeken of je naar een ziekenhuis wordt gebracht dat een contract heeft afgesloten met jouw verzekeraar”, zegt Knopperts. Ook als je dus met corona wordt overgeplaatst naar het buitenland hoef je je geen zorgen te maken over de factuur. ,,Deze wordt direct doorgestuurd naar de verzekeraar.”

Vervoerskosten

Maar dat geldt niet altijd voor de logeer- of vervoerskosten van naasten die door het overplaatsen soms een stuk verder moeten reizen om de patiënt te bezoeken. ,,Die kosten zijn niet gedekt in de basisverzekering”, zegt de persvoorlichter van Zilveren Kruis. In drie van de vier aanvullende pakketten van deze verzekering zijn wél vergoedingen voor bezoek opgenomen. ,,Van 35 euro per nacht, met een maximum van 500 euro per jaar. Dat is voor een overnachting in een niet commercieel gasthuis.”



Waar je waarschijnlijk wel een rekening voor krijgt, is het eigen risico. Dit is wettelijk vastgesteld op 385 euro. ,,Tenzij je dit bedrag eerder in het jaar al hebt opgemaakt’’, zegt Knopperts.



Goed, de zorg in het ziekenhuis is dus meestal afgedekt. Maar hoe zit dat als je weer thuis bent? We kennen allemaal de beelden van herstellende, zwaar vermoeide coronapatiënten die weer moeten leren lopen en bewegen. Fysiotherapiebehandelingen zitten niet in de basisverzekering. En gemiddeld kost een half uur therapie tussen de 25 en 34 euro. Dat betekent dus alsnog een forse uitgave. Nee, zegt Knopperts. Want bij coronapatiënten is er een uitzondering gemaakt.

Sinds juli zijn fysiotherapiebehandelingen voor (ex-)patiënten opgenomen in de basisverzekering. ,,Daarvoor hebben zij dan wel een doorverwijzing nodig van de arts”, zegt Knopperts. De behandelingen gelden voor patiënten die zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis of thuis ernstig ziek waren. Zij krijgen maximaal 50 behandelingen van de fysiotherapeut vergoed vanuit hun basisverzekering.

Ergotherapie en dieetadvies

Daarnaast krijgen coronapatiënten, als zij dat nodig hebben, ook ergotherapie (maximaal 8 uur, bovenop de huidige 10 uur) en dieetadvies (maximaal 7 uur, bovenop de huidige 3 uur). Deze zorg moet dan wel binnen een half jaar na het ziek worden plaatsvinden, al kan een medisch specialist verlenging aanvragen.

Ook daar plaatst Mul van De Consumentenbond een kanttekening. Deze behandelingen zijn voor ernstig zieke patiënten. Als je fysiotherapie wilt, terwijl je niet zo erg ziek bent geweest door corona, dan heb je alsnog een aanvullende verzekering nodig voor een vergoeding. Ook als je gebruik wilt maken van alternatieve geneeskunde om te herstellen na corona is een aanvullende verzekering nodig om dat vergoed te krijgen.

Tot slot, de komst van een coronavaccin lijkt steeds dichterbij te komen. Betaalt onze verzekeraar de prik? ,,Ik weet nog niet hoe dat zal gaan”, zegt Knopperts. ,,Maar de verdeling en vergoeding zal waarschijnlijk vanuit de overheid geregeld worden. De verzekeraar zal daar dan geen rol in spelen.’’

Coronatesten (met uitzondering van de commerciële testen) zijn eveneens gratis en gaan ook niet af van het eigen risico. Mondkapjes worden níet betaald vanuit de verzekering. Vrees voor corona is dus meestal geen reden om over te stappen of uitgebreide aanvullende verzekeringen af te sluiten, benadrukt Knopperts. Aan de andere kant is het dus ook geen reden om niet over te stappen als je huidige pakket juist te uitgebreid is, want ook vanuit de basisverzekering, is de zorg voor coronapatiënten goed gedekt.

