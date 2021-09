Ziekenhuismedewerkers gaan opnieuw staken: ‘Gelul dat patiënten in gevaar komen, dat zijn ze al’

Waarom doet Radboudumc niet mee aan ‘grootste staking ooit’? ‘Duurt even voor vuurtje hier brandt’

13:48 NIJMEGEN - Het personeel van zeven academische ziekenhuizen legt vandaag een deel van de werkzaamheden neer door wat door FNV Zorg ‘de grootste staking’ ooit wordt genoemd in universitaire ziekenhuizen. Grote afwezige tijdens de staking is het Radboudumc ,,We konden het organisatorisch niet op tijd redden", aldus Caroline Roos, FNV Vakbondsfunctionaris bij Radboudumc.