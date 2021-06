Ziekenhuizen pakken dure medicijnen aan: ‘Flesje van 20 euro kost nu 1000 euro’

Hemd van het lijf Bastiaan Ragas: ‘Ik zou het liefst aparte slaapka­mers willen, je kunt toch bij elkaar op bezoek?’

26 juni In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Zanger en presentator Bastiaan Ragas wordt volgende week ‘gezond en wel’ 50. Hij drinkt elke dag een paar glazen alcohol en compenseert dat met grint sjouwen in de tuin. Hij vermijdt de macho sportschool en wil het liefst zijn eigen slaapkamer. ‘Je kunt ’s nachts toch bij elkaar op bezoek?’