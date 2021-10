Ziekenhuizen schrikken van stijging coronapatiënten: ‘Het is echt nog niet voorbij’

Waarom huisarts Rob (66) na pensioen nog coronaprik­ken zet: ‘Schrok toen fitte mensen ernstig ziek werden’

15 oktober Dik 35 jaar was hij huisarts en na zijn pensioen per 1 juli hoefde Rob Luining (66) even niks meer. Toch helpt de Alphenaar nu drie dagen per week de GGD met de coronaprikken. Hij wil twijfelaars het vertrouwen geven dat ze die spuit beter kunnen nemen.