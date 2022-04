Zijn medicijnen het nieuwe wondermiddel tegen zwaar overgewicht?

Als Jacqueline Joppe (59) uit Vianen uit eten ging, was ze daar al dagen van tevoren mee bezig. Wat kon ze eten? Wat zou ze moeten laten staan? Want sinds haar tienerjaren is het voor de zorgbestuurder een strijd om op gewicht te blijven. ,,Ieder jaar kwam er weer wat bij, terwijl ik heel goed weet wat gezond is en altijd sportief ben geweest.”