Zijn roodharigen echt temperamentvoller, hebben ze een lagere pijngrens en worden ze niet grijs?

Minder dan een op de honderd mensen ter wereld heeft rood haar. Een keer per jaar worden de mensen met deze bijzondere haarkleur in het zonnetje gezet op het Redhead Days Festival. Wij vroegen aan dermatoloog Tim Wentel en organisator Bart Rouwenhorst wat er waar is van de verhalen die over deze haarkleur rondgaan.

Zijn roodharigen temperamentvoller?

,,Ja, en ook assertiever en sensueler”, zegt Rouwenhorst. ,,Uit onderzoek van hoogleraar en sociaal psycholoog Roos Vonk blijkt dat er een verband is tussen de uiterlijke kenmerken en het karakter van mensen met rood haar. Een boos kind met blond, bruin of zwart haar wordt namelijk gemiddeld eerder gecorrigeerd dan een boos kind met rood haar. Daardoor kan het boze kind met rood haar langer boos blijven.”

,,Ook blijkt uit Duits onderzoek dat een kind met rood haar dat assertief is eerder wordt geaccepteerd en beloond dan een kind met een andere haarkleur. Een volwassen vrouw met rood haar heeft gemiddeld 2,5 keer meer relaties dan andere vrouwen, omdat de haarkleur zeldzaam en daardoor aantrekkelijk en opvallend is.”

Krijgen roodharigen ook roodharige kinderen?

,,Dat is afhankelijk van het gen van beide ouders”, zegt Wentel, die zelf ook rood haar heeft. ,,Het gen dat vooral verantwoordelijk is voor het krijgen van rood haar is een mutatie van het MC1R, melanocortine 1 receptor gen. Dat is een recessief gen, wat dus betekent dat je bij één mutatie en één ‘gewoon’ gen geen rood haar krijgt. Je kunt wel sproeten hebben, een lichte huid en soms zelfs een rode baard, terwijl je haar toch donker is. Het dominante, ‘normale’ gen bepaalt wat uiteindelijk je uiterlijk wordt. Als twee mensen met rood haar kinderen krijgen, dan heb je vrijwel 100 procent kans op roodharige kinderen.”

Hebben roodharigen een lagere pijngrens?

,,Dat hangt er vanaf wat je als pijn definieert”, legt Wentel uit. ,,Roodharigen hebben een lagere pijngrens als het bijvoorbeeld gaat om pijn na een snijwond, van een prik of bijvoorbeeld kou, denk aan het snel terugtrekken van je hand uit een bak met ijswater.”

Quote Roodhari­gen zijn ook minder gevoelig voor verdovings­mid­de­len, daarom wordt hen vaak meer verdoving toegediend Tim Wentel

,,Kijk je naar het ongemak dat je door het eten van rode pepers kan voelen, door het stofje capsaïcine dat daar in zit, dan zijn de meeste roodharigen daar juist minder gevoelig voor. Roodharigen zijn ook minder gevoelig voor verdovingsmiddelen, daarom wordt hen vaak meer verdoving toegediend. Daarnaast is het zo dat het langer duurt voordat de verdoving is ingewerkt.”

Blijven roodharigen langer jong?

,,Ze blijven niet langer jong, maar lijken langer jong”, nuanceert Wentel. ,,De belangrijkste reden waardoor de huid sneller veroudert, is de zon. Roodharigen hebben minder pigment in hun huid en verbranden (en verouderen) dus sneller. Zij zijn daarom extra voorzichtig en mijden de zon op het heetst van de dag, smeren vaker zonnebrandcrème en gaan vrijwel nooit onder de zonnebank. Waardoor de huid er dus jonger uitziet.”

Worden roodharigen grijs?

,,Nee, ze worden eerst vaalrood”, zegt Wentel. Daarna kleurt het haar oranje-gelig en later niet grijs, maar wit. Dat komt doordat de kleurstoffen feomelanine en eumelanine, verantwoordelijk voor de haar- en huidskleur, minder worden aangemaakt. Bij iemand met rood haar ontbreekt het pigment om de kleur grijs te laten ontstaan. Dus roodharigen worden niet alleen wit in plaats van grijs, maar ook later wit dan anderen grijs worden.”

Verbranden roodharigen sneller?

,,Ja, mensen met rood haar verbranden sneller”, zegt Wentel. ,,Het phaeomelanine (rood pigment), dat samen gaat met MC1R mutaties, beschermt minder tegen zonnestraling dan eumelanine (het donkere pigment). Hierdoor verbranden roodharigen in principe sneller, ware het niet dat ze weten dat ze op moeten passen en -verstandig als ze zijn - dit ook doen.”

Zijn roodharigen ambitieuzer?

,,Ja, mensen met rood haar zijn gemiddeld gezien assertiever en hierdoor ook ambitieuzer”, licht Rouwenhorst toe. ,,Dat komt ook doordat ze opvallen. Stel je hebt een groep van vijftig mensen en er heeft een iemand rood haar, dan onthoudt bijna iedereen de naam van deze persoon met rood haar. Als puber kan dit lastig zijn, omdat ze hierdoor niet in de massa op kunnen gaan. Maar je kan er ook gebruik van maken. André van Duin is een goed voorbeeld. Hij viel op met zijn knalrode haar, maar boog alles wat tegen hem gezegd werd om in grapjes, zo is hij later succesvol cabaretier geworden.”

Van 26 tot 28 augustus vindt de 15de editie plaats van het gratis Redhead Days Festival in Tilburg voor roodharigen van over de hele wereld. Iedereen is welkom, ook mensen zonder rood haar.

