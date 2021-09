Zijn secretaresse belde om de afspraak af te zeggen: de klant vecht op de ic voor zijn leven

In mijn kantoor ben ik koning. Iedereen is welkom, maar wel onder mijn voorwaarden. En ik wil dat mensen zich aan mijn coronaregels houden. Tot voor kort was dat: afstand nemen, handen ontsmetten, mondkapje voor in de gangen, waar mogelijk alleen en petit comité aan tafel. Heb je daar geen zin in? Even goede vrienden, maar dan moet je je heil maar elders zoeken.