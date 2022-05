Zo gun je jouw overprikkelde brein af en toe wat rust

bipolair Aaron was 35 jaar en wilde dood: euforische periodes en intzwarte tijden wisselen elkaar af

Het ene moment wil hij zijn Porsche met hoge snelheid tegen een boom parkeren, niet veel later vergokt hij vol vertrouwen op dikke winst tonnen aan euro’s op de aandelenbeurs. Aaron Smits (42) begint langzaam te begrijpen hoe hij in elkaar zit. Maar gek? Dat is hij niet. ,,Bipolair, dat wel.”

