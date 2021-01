Zo leef je in het nu: ‘Maak mediteren net zo gewoon als tandenpoetsen’

Gelooft u ook dat het belangrijk is om te leven in het nu?

,,Dat idee is erg populair. Het is een spiritueel concept dat vaak verkeerd wordt begrepen. Vooral omdat het begrip ‘het nu’ problematisch is. Want wanneer is dat? Je bent eigenlijk altijd in het nu, want toekomst en verleden bestaan alleen in je gedachten. Dat denken levert vaak angst of bezorgdheid op. Wat bedoeld wordt met ‘leven in het nu’, is dat mensen wat minder in hun gedachten leven en wat meer de werkelijkheid ervaren. Alsmaar denken over de toekomst kan problematisch zijn. De mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest.’’