Zo veel calorieën zitten er in je paaseitje

We eten in Nederland jaarlijks een behoorlijk aantal paaseitjes. Grootleverancier Hema zocht het een paar jaar geleden uit: 43 smikkelen we er gemiddeld op. Volgens de enquête van Hema eten we de meeste paaseitjes vóór de paasdagen, gemiddeld 34 stuks. Tijdens Pasen zijn het er gemiddeld 13. Op die manier krijgen we heel wat calorieën binnen.