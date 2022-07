Zo voorkom je een jetlag: ‘Zorg dat je biologische klok gelijk staat met de natuurlijke klok’

Wat is een jetlag?

,,Een jetlag ervaar je als er een verschil is tussen je biologische klok, oftewel je slaap-waakritme, en de tijd in de buitenwereld. Als je het over tijd hebt, heb je naast de biologische klok ook te maken met de natuurlijke licht-donker cyclus van zonsopkomst en -ondergang en de klok aan de muur of om je pols. Allemaal hebben ze een ritme van ongeveer 24 uur. Zodra je naar een andere tijdzone reist, raken de klokken in de war. Je biologische klok blijft staan, de natuurlijke licht-donker klok verschuift en je horloge verzet je handmatig. De tijd matcht dan niet meer met je innerlijke tijd.’’