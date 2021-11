Zorg waarschuwt, maar luistert er nog iemand? ‘Code zwart is echt reëel gevaar’

Het pleidooi van Diederik Gommers richting de Tweede Kamer, dinsdagavond, laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. ,,Het is echt 1 minuut voor 12", houdt hij zijn gehoor via een videoverbinding voor, in zijn witte jas, vanachter zijn bureau. ,,Als wij over tien dagen in dit zwarte scenario zitten, is de wereld te klein.”