Zorgen op platteland om positie huisarts: 'Directe bedreiging voor de leefbaarheid’

Graziëlla (40) is zes als broer uit huis wordt geplaatst: ‘We speelden elke dag samen, en ineens was hij weg’

Ze is zes jaar als haar autistische broer uit huis wordt geplaatst. Achteraf was dit een allesbepalende gebeurtenis in haar leven. Graziella (40) cijferde zichzelf vanaf dat moment weg, bang om ook uit huis geplaatst te worden. Bang om haar ouders verder te belasten. Als therapie schreef ze er een boek over: ,,Hoop dat anderen eerder uit die overlevingsstand kunnen komen.”

31 januari