Zorgen over toenemend anabolengebruik onder jongeren: ‘Geestelijk verslavend’

Het gebruik van anabolen in Nederland is zorgwekkend. Naar schatting van de Dopingautoriteit gebruiken 40.000 tot 50.000 jongeren tussen de 20 en 30 jaar anabolen en dat aantal groeit.

Wat zijn anabolen?

,,Anabole steroïden zijn synthetisch, in een laboratorium gemaakte, varianten op het mannelijk geslachtshormoon testosteron”, zegt Herman Ram, voorzitter van de Dopingautoriteit. ,,Anabolen doen in essentie wat testosteron bij een man doet; het bevordert de spiergroei.”

Anabole steroïden staan op de dopinglijst met verboden stoffen. Dat betekent dat het verboden is om anabolen te gebruiken in wedstrijdverband. Recreatief gebruik is in Nederland, in tegenstelling tot België en Denemarken, wél toegestaan. ,,Deze benadering past bij de brede opvatting die in Nederland ook voor bijvoorbeeld drugs en medicijnen geldt”, zegt Ram. ,,In Nederland wordt veel waarde gehecht aan de vrijheid van een individu om in zijn of haar lichaam te stoppen wat hij of zij wil. Individueel gebruik van anabolen wordt alleen al om die reden niet vervolgd.”

Hormonale verstoringen, hart- en vaatziekten en impotentie

De verkoop en productie van anabolen is niet toegestaan, maar gebeurt onder de toonbank of via het internet. Na slechts een aantal muisklikken op verschillende Nederlandse websites kun je redelijk simpel aan spierversterkers komen. Daar zit volgens deskundigen het probleem. De illegale handel in anabolen moet aan banden worden gelegd, zo zeggen zij in het NRC.

Het gebruik van anabolen is niet zonder bijwerkingen. De synthetische varianten van testosteron kunnen volgens de voorzitter van de Dopingautoriteit acne, baardgroei (bij vrouwen), stemverlaging (bij vrouwen), borstvergroting (bij mannen) hormonale verstoringen, gewrichtsklachten, agressie, depressie, hart- en vaatziekten, verhoogde kans op kanker en impotentie (na het stoppen van het gebruik) veroorzaken. Daarom roept Ram politici op om de problematiek rondom anabolen prioriteit te geven. Volgens hem is er nu te weinig aandacht voor. Hij vreest dat het gebruik verder zal toenemen onder jonge gebruikers.

Anabole steroïden voor bodybuilding

Dylan (27) gebruikt zo’n acht jaar anabolen. ,,Ik train sinds mijn 15de, maar ik ben pas echt anabole steroïden gaan gebruiken toen ik bodybuilding-wedstrijden ging doen toen ik een jaar of 19 was”, vertelt hij. ,,In combinatie met mijn training en dieet heb ik daardoor meer spiergroei.”

Dylan doet nu bodybuilding op het hoogste niveau van amateurs. ,,Bij de bodybuilding Bond waar ik bij aangesloten ben, wordt niet getest”, zegt hij. ,,Het is daar algemeen bekend dat bodybuilders anabolen gebruiken. Sterker nog: als er getest wordt, kun je van tevoren precies uitrekenen hoe lang de afgiftetijd van het middel is en of het dus nog te zien is in je bloed. Je kunt er daardoor dus voor zorgen dat je negatief test.”

Anabole steroïden zijn er in veel verschillende vormen. Denk aan tabletten, ampullen, injecties, maar ook zalf. Dylan gebruikt injecties, en vlak voor de wedstrijd slikt hij tabletten. ,,Tabletten zijn schadelijker, omdat ze door je lichaam gaan en je organen dus kunnen beschadigen.”

Bekende anabolen zijn volgens Dylan Fluoxymesterone (ook wel Halostestin genoemd) en trenbolone. Van beide kan je erg agressief worden. De bodybuilder is niet bang voor bijwerkingen, omdat hij zijn bloedwaardes goed in de gaten houdt. ,,Ik heb weleens hartkloppingen gehad, maar ik geloof niet dat het door de anabolen komt. Voor impotentie ben ik ook niet bang, want ik wil geen kinderen. Overigens ken ik genoeg bodybuilders die kinderen hebben. Zodra je stopt met anabole steroïden, neem je een nakuur, om je zaadproductie weer op gang te brengen.”

Influencers geven verkeerd beeld

Voor vrouwen geldt dat hun tolerantie voor testosteron lager ligt dan bij mannen. Het risico op bijwerkingen bij anabolengebruik is daarom vaak groter. Dylan vertelt dat hij weleens vrouwen heeft ontmoet met ongewenste haargroei en een lagere stem. ,,Je manipuleert toch je hormonen, net zoals met de anticonceptiepil, alleen dan met een ander doel.” De bodybuilder vergelijkt anabolen met drugs. ,,Net als in het geval van sommige drugs, wordt het gebruik van anabolen gedoogd, maar als je wil, kun je er altijd aankomen. Hetzij via iemand uit de sportschool of via het internet, alleen weet je nooit wat je krijgt. Daarom moet je het, net als drugs, altijd laten testen bij de GGD.”

Dylan gebruikt nu zo’n vijf maanden geen anabolen meer, vanwege een blessure. Daar heeft hij geen moeite mee. ,,Anabolen zijn lichamelijk niet verslavend, maar geestelijk wel, vooral als je net begint in de sport. Dan ben je jong, onzeker en wil je steeds meer”, zegt hij. Ook denkt hij dat fitness influencers het verkeerde beeld geven en een slechte invloed hebben op jongeren. ,,Ze zeggen dat ze alleen trainen en goed eten om hun lichaam zo te krijgen”, aldus de bodybuilder. ,,Maar je kan zien aan de spierkwaliteit en de manier waarop spieren worden gevormd of iemand anabolen gebruikt. Wees daar gewoon eerlijk over.”

