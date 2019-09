‘Zorgpremie DSW stijgt twee keer zoveel als voorspeld’

Nederland­se artsen waarschu­wen voor complica­ties na ‘mooimaak­va­kan­tie’

7 september Een borstvergroting, Brazilian butt lift of vet laten wegzuigen: in het buitenland kan het snel en goedkoop. Drie vrouwen vertellen over hun ervaringen; Nederlandse artsen en deskundigen raden een mooimaakvakantie bijna altijd af.